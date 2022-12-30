Разработчики опубликовали картинки вслед за трейлером.

Украинская студия GSC Gamer World вчера порадовала новым геймплейным трейлером S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. После этого разработчики поделились несколькими свежими скриншотами с демонстрацией разных локаций, оружия, персонажей, интерфейса и прочих элементов.

Изображения выложили на официальном аккаунте игровой серии в Twitter. Часть картинок показывают главного героя Скифа с оружием посреди разного окружения. На одном скриншоте протагонист стоит возле разбитого вертолета, на втором — в подземном бункере со странным механизмом, а на третьем — неподалеку от знаменитой радиолокационной станции "Дуга".

Отдельные снимки посвящены персонажам. Есть скриншот, где неизвестный противник готовится атаковать Скифа. А на еще одной картинке присутствует сцена спора между двумя героями. Этот эпизод, как и многие другие со снимков, присутствовали в трейлере.

Видео дня

Что касается элементов интерфейса, то свежие скриншоты позволяют подробно их изучить. На экране отображается здоровье и выносливость главного героя, время суток, количество патронов и их калибр.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl — основные подробности

Действия сиквела развернутся в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Игра будет сочетать элементы шутера от первого лица, хоррора и иммерсивного симулятора.

История будет вариативной и отметится несколькими концовками. В процессе прохождения пользователям предстоит принимать решения, которые повлекут за собой последствия.

S.T.A.L.K.E.R. 2 обзаведется продвинутым искусственным интеллектом и усовершенствованной системой симуляции жизни A-Life 2.0. Благодаря ей персонажи, мутанты и животные будут взаимодействовать друг с другом и с окружением без участия игрока.

Еще планируется реализовать 30 видов оружия, динамичную смену погодных условий, механики выживания и многое другое.

Игру перенесли на 2023 год в связи с приостановкой разработки после полномасштабного вторжения России.

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