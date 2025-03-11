Разработчики описали игру как "шпионскую RPG, вызывающую когнитивный диссонанс".

Студия ZA/UM, пережившая годы конфликтов и увольнений представила свой следующий проект.

Project C4 - смесь шпионского триллера и психоделической научной фантастики с механиками броска кубиков. Игрокам предстоит взять на себя роль оперативника, работающего на сомнительную мировую силу. Он оказывается втянут в тайную борьбу за правду и влияние, сталкиваясь с теневыми фигурами и скрытыми конфликтами.

По словам разработчиков, C4 сохранит фирменный стиль ZA/UM: глубокие диалоги, размышления о природе сознания и нестандартные игровые механики:

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"Главную роль в C4 играет разум. Его можно стирать, изменять, перестраивать, а также усиливать приёмом психоактивных веществ. Игрокам придётся находить свои способы выживания в этом жестоком мире".

Сценаристы проекта подчёркивают, что C4 - не Disco Elysium 2. Это самостоятельное произведение, вдохновлённое шпионскими историями Джона Ле Карре и сюрреалистической фантастикой Урсулы Ле Гуин, Филипа Дика и Станислава Лема.

Разработчики обещают сделать упор на "шпионские игры, предательства и провалы", но без романтики Бонда, здесь секретная работа не приносит ни славы, ни признания

Ключевой особенностью станет механика "провала вперёд", вместо того чтобы заставлять игроков загружаться после неудач, ZA/UM хочет сделать их неотъемлемой частью повествования. Во многом такая идея применялась и в Disco Elysium.

Пока неизвестно, когда выйдет C4 и на каких платформах. Однако студия пообещала раскрыть больше деталей на Game Developer Conference уже на следующей неделе.

Ранее мы рассказывали, что разработчики одного из "духовных наследников" Disco Elysium показали первый скриншот своего проекта Hopetown. Фанаты остались, мягко говоря, не в восторге.

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