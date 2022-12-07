Шоу будет наполнено сюрпризами.

На прошлой неделе организатор и ведущий церемонии награждения The Game Awards Джефф Кейли пообещал много сюрпризов на шоу в этому году. Но в игровой индустрии так уж повелось, что накануне крупных мероприятий появляется много слухов и инсайдов. Мы собрали главные из них и предположили, какие проекты могут представить на TGA 2022.

Star Wars Jedi: Survivor

После утечки даты релиза, системных требований и бонусов за предзаказ в Steam Кейли официально объявил, что сиквел Star Wars Jedi: Fallen Order покажут на The Game Awards 2022. На шоу впервые продемонстрируют геймплей экшена во вселенной "Звездных войн".

Death Stranding 2

Хидео Кодзима и его студия Kojima Productions в течение последних двух месяцев намекают на скорый анонс новой игры, а Кейли реагирует на публикации. В проекте точно появятся актрисы Эль Фаннинг и Сиори Куцуна.

Видео дня

О том, что пользователей ждет Death Stranding 2, проговорилась продюсер Екатерина Тарасова. Она опубликовала один из тизеров нового проекта и прикрепила к нему хэштег Death Stranding. При этом ранее рекламную кампанию на связывали с серией.

Продолжение Sleeping Dogs

Наиболее туманная догадка. Издательство 505 Games официально объявило об анонсе своей следующей игры на TGA 2022. Компания выложила картинку с современным мегаполисом и подписала публикацию: "Добро пожаловать в Рокей Сити".

По источникам проверенного инсайдера Тома Хендерсона, игра выглядит фантастически и имеет впечатляющий актерский состав. А фанаты тем временем предположили, что речь идет о сиквеле "азиатской GTA" Sleeping Dogs.

Diablo 4

Как утверждал Хендерсон, новости об игре должны появиться еще до шоу. А на The Game Awards 2022 будут отдельные анонсы. Скорее всего, пользователей ждет новый трейлер с датой релиза и открытие предварительных заказов. Правда, датамайнер Aggiornamenti Lumia уже покопался в файлах Microsoft Store и выяснил, что Diablo 4 выйдет 5 июня.

Дополнение к Horizon Forbidden West

Первым на грядущую добавку намекнул инсайдер The Snitch, а Хендерсон раскрыл детали. Дополнение называется Burning Shores ("Пылающие берега") и отправит игроков на юг от Сан-Франциско.

Отдельные пытливые пользователи смогли рассмотреть локацию, которая готовится для DLC. Они увидели очертания плотины Гувера и Мемориального моста Майка О'Каллагана. "Пылающие берега" также упоминались в основной игре, как "место пламени и морской воды". Видимо, разработчики создают огненные земли — в противовес "зимнему" дополнению к первой части.

Final Fantasy XVI

Кейли официально объявил, что на шоу выступит руководитель разработки Наоки Есида. Ждем новый трейлер и точную дату выхода.

Tekken 8

В Сети появилось фото рекламной футболки с изображением игры и надписью "настройтесь на The Game Awards". Похоже, грядет трейлер с датой релиза.

Дополнение к Elden Ring

На днях FromSoftware объявила о запуске обновления "Колизей" для сражений между пользователями. Редактор Bloomberg Джейсон Шрайер предположил, что это затравка перед анонсом крупного DLC на TGA 2022.

Baldur's Gate 3

Larian Studios скрывать нечего, ведь их игра уже два года "варится" в раннем доступе Steam. Разработчики прямо сказали: покажем трейлер, посвященный Минску — компаньону из предыдущих частей серии.

Dead Space

Нет, речь, увы, не об анонсе продолжения. На шоу будет лишь свежая геймплейная демонстрация ремейка первой части.

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