Ожидается "изрядное количество" анонсов.

The Game Awards — одно из главных игровых мероприятий в году. Наряду с награждениями лучших проектов зрителей радуют мировыми премьерами. Обычно в рамках мероприятия анонсируют около двадцати будущих релизов. И в этом году масштабы сильно не изменятся.

Как сообщил организатор и ведущий The Game Awards Джефф Кейли в рамках сессии ответов на вопросы пользователей, на шоу в целом продемонстрируют от 30 до 40 игр. Из них "изрядное количество" будут анонсами. То есть пользователи узнают о новинках от многих ведущих студий.

"Я очень взволнован. Если все сложится, и мы сможем сохранить несколько сюрпризов, это будет очень веселая ночь! Давно не чувствовал такой уверенности в шоу", — заявил Кейли.

Видео дня

В прошлом году на TGA показали более 50 трейлеров разных проектов. Однако громких премьер среди них было не так уж много. На этот раз шоу сделали немного короче, чем обычно. Но если концентрация интересных анонсов окажется на высоком уровне, то пользователи могут и не заметить различий.

Какие игры представят на The Game Awards 2022

На протяжении последних недель Хидео Кодзима публиковал намеки на свой новый проект. Джефф Кейли реагировал на посты комментариями и лайками. Поэтому предполагается, что на TGA представят Death Stranding 2.

Издательство 505 Games, которое продвигало Control, официально объявило об анонсе одного из своих проектов на The Game Awards 2022. Название игры неизвестно, но ее события будут разворачиваться в мегаполисе Рокей-Сити.

На Reddit ранее опубликовали изображение с крупными играми, которые якобы покажут на TGA. В списке присутствовали Dragon Age: Dreadwolf, дополнение к Elden Ring, неизвестная Aliens Prometheus, Hogwarts Legacy и другие блокбастеры.

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