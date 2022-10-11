Один из актеров написал: "Что-то грядет".

Интрига вокруг анонса Death Stranding 2 — уже вовсе и не интрига. О разработке игры давно известно благодаря утечкам и сведениям от инсайдеров. Однако студия Kojima Productions все еще пытается сохранять ореол тайны вокруг проекта. В Сети публикуются разнообразные намеки, и один из них недавно поступил от актера Томми Эрла Дженкинса.

Исполнитель роли Дайхардмэна в Death Stranding написал на личном аккаунте в Twitter: "Что-то грядет. Вы готовы?" Почему речь именно о сиквеле игры Kojima Productions, догадаться несложно. Основатель компании Хидео Кодзима уже несколько недель публикует изображения с закрытыми лицами актрис и фразами "кто я" и "где я". Первой из исполнительниц оказалась Эль Фаннинг ("Великая", "Неоновый демон").

Репост одной из картинок сделала продюсер Kojima Productions Екатерина Тарасова из Украины. К публикации она прикрепила тег Death Stranding, хотя ранее рекламную кампанию не связывали с серией. Затем девушка заявила, что просто ошиблась, но пользователи ей не верят. Фанаты уже даже догадались, какая роль достанется Эль Фаннинг. Писать об этом мы не будем, так как теория включает спойлеры к игре.

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Death Stranding 2 — основные подробности

Согласно официальной информации, Kojima Productions запланировала два релиза в обозримом будущем. Первый проект масштабный, а второй — меньший и экспериментальный.

В одном из интервью Норман Ридус, исполнитель главной роли в Death Stranding, рассказал о разработке сиквела. Кодзима в шутливой форме подтвердил слова актера. Продолжение серии, вероятнее всего, станет большой игрой Kojima Productions.

По данным инсайдера Dusk Golem (он же AestheticGamer), сиквел создается под кодовым названием Ocean. Он входит в контракт между Kojima Productions и Sony, а потому будет как минимум временным эксклюзивом PlayStation.

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