На распродаже Days Gone получила скидку в 65% / фото Bend Studio

Сегодня в PS Store началась распродажа под названием "Планета скидок". Цены были снижены на более чем 470 тайтлов, включая игры для PS5 и эксклюзивы PlayStation. Акция продлится до 22 июля.

Самые интересные предложения распродажи "Планета скидок" в PS Store

  • Rise of the Tomb Raider – 189 грн (скидка 80%);
  • Little Nightmares (Complete Edition) – 249 грн (скидка 75%);
  • Doom Eternal (Deluxe Edition) – 857 грн (скидка 67%);
  • Resident Evil 3 – 593 грн (скидка 67%);
  • Resident Evil 2 – 479 грн (скидка 60%);
  • Assassin's Creed Rogue – 239 грн (скидка 60%);
  • Assassin's Creed III Remastered – 329 грн (скидка 60%);
  • Control – 559 грн (скидка 60%);
  • Godfall (PS5) – 1099 грн (скидка 50%);
  • Terraria – 309 грн (скидка 50%);
  • Grand Theft Auto: The Trilogy – 554 грн (скидка 50%);
  • Resident Evil 7 – 324 грн (скидка 50%);
  • Yakuza: Like a Dragon (Hero Edition) – 1079 грн (скидка 40%);
  • BioShock Remastered – 411 грн (скидка 25%).

В свежую распродажу попали также и эксклюзивы PlayStation, включая следующие тайтлы:

  • Persona 5 – 539 грн (скидка 70%);
  • Days Gone – 699 грн (скидка 65%);
  • Ratchet & Clank (2016) – 259 грн (скидка 60%);
  • Uncharted: The Nathan Drake Collection (Первые три части) – 259 грн (скидка 60%);
  • God of War III Remastered – 324 грн (скидка 50%);
  • Dreams (Грезы) – 599 грн (скидка 50%);
  • The Last of Us Remastered – 324 грн (скидка 50%);
  • The Last of Us: Left Behind – 164 грн (скидка 50%);
  • Shadow of the Colossus – 559 грн (скидка 50%).

Также отдельно в PS Store началась распродажа со скидками до 70% на дополнения. Цены были снижены на DLC к The Witcher 3, Assassin’s Creed Odyssey, Dying Light и другим играм.

Напомним, что подписчикам сервиса PS Plus в июле доступны бесплатно четыре игры: ремастер Virtua Fighter 5, приключенческий стелс-экшен Plague Tale: Innocence, шутер Call of Duty Black Ops 4 и аркадный симулятор реслинга WWE 2K Battlegrounds.

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Автор: Сергей Коршунов