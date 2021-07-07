Сегодня в PS Store началась распродажа под названием "Планета скидок". Цены были снижены на более чем 470 тайтлов, включая игры для PS5 и эксклюзивы PlayStation. Акция продлится до 22 июля.
Самые интересные предложения распродажи "Планета скидок" в PS Store
- Rise of the Tomb Raider – 189 грн (скидка 80%);
- Little Nightmares (Complete Edition) – 249 грн (скидка 75%);
- Doom Eternal (Deluxe Edition) – 857 грн (скидка 67%);
- Resident Evil 3 – 593 грн (скидка 67%);
- Resident Evil 2 – 479 грн (скидка 60%);
- Assassin's Creed Rogue – 239 грн (скидка 60%);
- Assassin's Creed III Remastered – 329 грн (скидка 60%);
- Control – 559 грн (скидка 60%);
- Godfall (PS5) – 1099 грн (скидка 50%);
- Terraria – 309 грн (скидка 50%);
- Grand Theft Auto: The Trilogy – 554 грн (скидка 50%);
- Resident Evil 7 – 324 грн (скидка 50%);
- Yakuza: Like a Dragon (Hero Edition) – 1079 грн (скидка 40%);
- BioShock Remastered – 411 грн (скидка 25%).
В свежую распродажу попали также и эксклюзивы PlayStation, включая следующие тайтлы:
- Persona 5 – 539 грн (скидка 70%);
- Days Gone – 699 грн (скидка 65%);
- Ratchet & Clank (2016) – 259 грн (скидка 60%);
- Uncharted: The Nathan Drake Collection (Первые три части) – 259 грн (скидка 60%);
- God of War III Remastered – 324 грн (скидка 50%);
- Dreams (Грезы) – 599 грн (скидка 50%);
- The Last of Us Remastered – 324 грн (скидка 50%);
- The Last of Us: Left Behind – 164 грн (скидка 50%);
- Shadow of the Colossus – 559 грн (скидка 50%).
Также отдельно в PS Store началась распродажа со скидками до 70% на дополнения. Цены были снижены на DLC к The Witcher 3, Assassin’s Creed Odyssey, Dying Light и другим играм.
Напомним, что подписчикам сервиса PS Plus в июле доступны бесплатно четыре игры: ремастер Virtua Fighter 5, приключенческий стелс-экшен Plague Tale: Innocence, шутер Call of Duty Black Ops 4 и аркадный симулятор реслинга WWE 2K Battlegrounds.