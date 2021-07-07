Акция продлится до 22 июля.

Сегодня в PS Store началась распродажа под названием "Планета скидок". Цены были снижены на более чем 470 тайтлов, включая игры для PS5 и эксклюзивы PlayStation. Акция продлится до 22 июля.

Самые интересные предложения распродажи "Планета скидок" в PS Store

Rise of the Tomb Raider – 189 грн (скидка 80%);

Little Nightmares (Complete Edition) – 249 грн (скидка 75%);

Doom Eternal (Deluxe Edition) – 857 грн (скидка 67%);

Resident Evil 3 – 593 грн (скидка 67%);

Resident Evil 2 – 479 грн (скидка 60%);

Assassin's Creed Rogue – 239 грн (скидка 60%);

Assassin's Creed III Remastered – 329 грн (скидка 60%);

Control – 559 грн (скидка 60%);

Godfall (PS5) – 1099 грн (скидка 50%);

Terraria – 309 грн (скидка 50%);

Grand Theft Auto: The Trilogy – 554 грн (скидка 50%);

Resident Evil 7 – 324 грн (скидка 50%);

Yakuza: Like a Dragon (Hero Edition) – 1079 грн (скидка 40%);

BioShock Remastered – 411 грн (скидка 25%).

В свежую распродажу попали также и эксклюзивы PlayStation, включая следующие тайтлы:

Persona 5 – 539 грн (скидка 70%);

Days Gone – 699 грн (скидка 65%);

Ratchet & Clank (2016) – 259 грн (скидка 60%);

Uncharted: The Nathan Drake Collection (Первые три части) – 259 грн (скидка 60%);

God of War III Remastered – 324 грн (скидка 50%);

Dreams (Грезы) – 599 грн (скидка 50%);

The Last of Us Remastered – 324 грн (скидка 50%);

The Last of Us: Left Behind – 164 грн (скидка 50%);

Shadow of the Colossus – 559 грн (скидка 50%).

Также отдельно в PS Store началась распродажа со скидками до 70% на дополнения. Цены были снижены на DLC к The Witcher 3, Assassin’s Creed Odyssey, Dying Light и другим играм.

Напомним, что подписчикам сервиса PS Plus в июле доступны бесплатно четыре игры: ремастер Virtua Fighter 5, приключенческий стелс-экшен Plague Tale: Innocence, шутер Call of Duty Black Ops 4 и аркадный симулятор реслинга WWE 2K Battlegrounds.

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Автор: Сергей Коршунов