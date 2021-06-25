Сегодня в PS Store началась акция "Предложение на выходные" со скидками до 33% практически на все эксклюзивы PlayStation 5. Единственной новинкой, которая осталась без скидки стал экшен-платформер Ratchet & Clank Rift Apart.
Распродажа продлится только до 29 июня.
- Marvel's Spider-Man: Miles Morales – 1138 грн (скидка 33%);
- Sackboy: A Big Adventure – 1419 грн (скидка 29%);
- Returnal – 1724 грн (скидка 25%);
- Demon's Souls – 1724 грн (скидка 25%);
- Destruction Allstars (Digital Deluxe Edition) – 899 грн (скидка 25%).
Вместе с эксклюзивами от Sony в акцию "Предложение на выходные" попали также ремастеры первой и второй части Nioh.
Напомним, что на днях в PS Store стартовала более крупная распродажа, где цены были снижены на 428 игр и дополнений. Она продлится до 8 июля. А до этого все подписчики сервиса PlayStation Plus могут бесплатно забрать себе в коллекцию две игры: переиздание файтинга Virtua Fighter 5 и космический симулятор Star Wars: Squadrons. Подписчикам PS Plus на консоли нового поколения достанется также бонусная игры – кооперативный экшен Operation: Tango.