Акция "Предложение на выходные" со скидками почти на все эксклюзивы нового поколения продлится до 29 июня.

Сегодня в PS Store началась акция "Предложение на выходные" со скидками до 33% практически на все эксклюзивы PlayStation 5. Единственной новинкой, которая осталась без скидки стал экшен-платформер Ratchet & Clank Rift Apart.

Распродажа продлится только до 29 июня.

Вместе с эксклюзивами от Sony в акцию "Предложение на выходные" попали также ремастеры первой и второй части Nioh.

Напомним, что на днях в PS Store стартовала более крупная распродажа, где цены были снижены на 428 игр и дополнений. Она продлится до 8 июля. А до этого все подписчики сервиса PlayStation Plus могут бесплатно забрать себе в коллекцию две игры: переиздание файтинга Virtua Fighter 5 и космический симулятор Star Wars: Squadrons. Подписчикам PS Plus на консоли нового поколения достанется также бонусная игры – кооперативный экшен Operation: Tango.

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Автор: Сергей Коршунов