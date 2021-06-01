Новинку Operation: Tango можно забрать до 5 июля, а свежий ремейк Virtua Fighter 5 продержится в раздаче до 2 августа.

Сегодня, 1 июня, подписчики сервиса PS Plus на консолях PlayStation могут скачать бесплатно новые игры месяца. Ими стали космический симулятор Star Wars: Squadrons, а также два свежих тайтла: ремейк файтинга Virtua Fighter 5 и кооперативный экшен про спецагентов – Operation: Tango. Последний доступен только для владельцев PS5.

Также сегодня в украинском PS Store в акцию "Время играть" попала годовая подписка на PlayStation Plus. До 10 июня ее можно приобрести по скидке в 25% – за 974 грн.

Трейлер июньской подборки игр для PS Plus

Подробней про Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown

Ремейк культового файтинга Virtua Fighter 5 от компании SEGA вышел сегодня эксклюзивно на PS4 и PS5. Его подписчики смогут получить до 2 августа. А остальные две игры продержатся в раздаче до 5 июля.

Про Star Wars: Squadrons

Star Wars: Squadrons – это космический симулятор с видом от первого лица. В нем нужно сражаться с соперниками на истребителях и других космических кораблях из франшизы "Звездные войны".

О чем Operation: Tango

Operation: Tango – это кооперативный шпионский экшен, где игрок в команде с другом должен избавиться от глобальной киберугрозы. Пока один исследует территорию и ищет точки входа в здания, другой взламывает пароли, обезвреживает системы защиты и всячески страхует своего напарника. Релиз Operation: Tango состоялся сегодня.

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Автор: Сергей Коршунов