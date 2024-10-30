Кроме основной игры, на платформе Apple также будет доступно DLC Phantom Liberty.

CD Projekt RED анонсировала версию Cyberpunk 2077 для компьютеров Mac. Новость была озвучена на презентации Apple.

На платформе Apple выйдет издание Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, который включает в себя дополнение Phantom Liberty. Пользователи Mac смогут испытать все прелести Найт-Сити, благодаря поддержке трассировки пути, технологии генерации кадров и пространственного аудио. Разработчики обещают, что игра на Mac будет такой же зрелищной, как и на других платформах, что стало возможным благодаря применению передовых графических технологий.

Cyberpunk 2077 для Mac появится в начале 2025 года, а купить его можно будет в Mac App Store и Steam. Важно, что владельцы игры в Steam смогут загрузить версию для Mac бесплатно. Более подробные технические особенности порта CD Project RED обещала рассказать позже.

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Недавно мы рассказывали о художнике из Ninja Theory, работавшему над Hellblade 2 и серией Call of Duty, который представил свои идеи на тему как может выглядеть Ведьмак 4. Для этого Паскуале Скионти сделал технодемо на движке Unreal Engine 5, по мнению художника новая игра от CD Project может выглядеть примерно так.

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