Апдейт 2.1 стал прощальным подарком от CDPR для фанатов. В игру наконец добавили полноценное метро, также была улучшена графика и исправлены ошибки.

5 декабря 2023 года CD Projekt RED выпустила обновление 2.1 для Cyberpunk 2077. По заверениям поляков, это "последний крупный апдейт" для их ролевой игры, которая поступил в продажу три года назад.

Нововведений внушительное количество – от полноценного метро, в котором можно ездить, и возможности слушать радио прямо во время ходьбы по городу, до новых романтических активностей и улучшений графики.

Также авторы доработали бои с боссами, сделав их куда сильнее, включая Смэшера. Еще в игру добавили кошек и сразу пять мотоциклов, а ПК-версия отныне поддерживает геймпад DualSense. Обо всех нововведениях разработчики ранее рассказали у себя на сайте.

Кроме того, сегодня день выхода Cyberpunk 2077: Ultimate Edition – лучшей версии игры с сюжетным дополнением Phantom Liberty и апдейтом 2.1. Издание доступно на физических носителях и в "цифре" для ПК, а также консолей текущего поколения PS5 и Xbox Series X|S.

Напомним, что релиз Cyberpunk 2077 три года назад обернулся для CD Projekt репутационной катастрофой. На консолях прошлого поколения, PS4 и Xbox One, в силу своей технологичности игра оказалась практически неиграбельной. Геймплей сопровождался бесчисленными багами, длительными загрузками текстур, глитчами, вылетами игры и общим низким качеством графики.

Дошло даже до того, что Sony удалила Cyberpunk 2077 из PlayStation Store, а всем купившим игру разрешили оформить возврат средств. Несмотря на волну хейта, CDPR не отказалась от поддержки Cyberpunk 2077 и отполировала проект до того состояния, который и обещала на релизе, хоть это и заняло почти три года.

Теперь студия сосредоточится на создании новых проектов, включая следующего "Ведьмака" и сиквел "Киберпанка", известного под кодовым названием Orion. CDPR говорила, что нацелена на развитие вселенной Cyberpunk, подобно The Witcher.

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