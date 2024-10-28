Паскуале Скионти сделал технодемку на Unreal Engine 5, вдохновлённую Ведьмаком.

Художник из Ninja Theory Паскуале Скионти, работавший над Hellblade и серией Call of Duty, представил технодемо Ведьмака 4 на движке Unreal Engine 5. По мнению разработчика, новая часть серии от CD Project RED может выглядеть примерно так.

В проекте Паскуале использовал UE5 версии 5.5.0 с технологиями Lumen и Nanite. Демо было запущено на RTX 4090 в 3К разрешении(3072x1620). Разработчик утверждает, что весь геймплей записан на движке, а сама игра работает в стабильных 60 FPS.

Это уже не первая работа Скионти, в которой он фантазирует на тему внешнего вида игр на Unreal Engine 5. Ранее разработчик "переносил" на движок от Epic Games Cyberpunk 2077. Первую же версию Ведьмака на UE5 художник представил ещё в 2022 году.

Впрочем про настоящий Ведьмак 4 сейчас известно не так много. Проект разрабатывается под кодовым названием Project Polaris. Это будет ещё одна AAA-ролевая игра по всем стандартам CD Project. Также известно, что игра будет работать на том же Unreal Engine 5, так что, возможно, фантазии Паскуале Скионти не далеки от реальности.

Ранее мы рассказывали о конкурсе модов для Ведьмака 3, который проводит сама CD Project RED. На ивенте представлено много интересных модификаций, например, одна из них переносит Геральта на родину Цири, королевство Цинтру. Там ведьмаку предстоит заняться своим привычным ремеслом: охотой на монстров. Примечательно, что действия модификации происходят до событий книг и игр.

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