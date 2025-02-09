Игра будет проецироваться на стол игрока.

Разработчики Civilization 7 анонсировали порт игры на VR-гарнитуры компании Meta. Последняя часть пошаговой стратегии будет доступна на Meta Quest 3 и 3S весной этого года.

Это первая VR-версия "Цивы" во всей истории серии, так как же она будет работать? В игре будет два режима: в первом карта партии будет проецироваться на стол игрока через встроенные камеры Meta Quest, во втором же сам игрок переносится к виртуальному столу с картой ​и управляет своими юнитами оттуда.

Также изменится темп игры: он станет быстрее, по сравнению с привычными проектами серии, но также будет возможность изменить скорость индивидуально под себя.

Видео дня

В VR-версии также будет поддержка многопользовательского режима, но только с такими же игроками виртуальной реальности. Пользователи будут видеть друг друга за столом в виде цифровых аватаров.

Ранее мы рассказывали, что разработчики Civilization 7 отреагировали на негативные отзывы игроков в Steam и пообещали исправить некоторые элементы игры, в частности устаревший и неудобный интерфейс.

Вас также могут заинтересовать новости: