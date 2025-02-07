Firaxis будет поддерживать седьмую "Цивилизацию" годами.

Sid Meier’s Civilization VII вышла в ранний доступ для владельцев расширенных изданий, но старт оказался не самым гладким.

В первые часы после релиза игроки завалили Steam отрицательными отзывами, жалуясь на неудобный интерфейс, плохую читаемость карты и ощущение недоделанности. Позже рейтинг немного улучшился, но многие фанаты всё ещё недовольны.

Разработчики из Firaxis Games уже отреагировали на критику, заявив, что приоритетной задачей станет исправление интерфейса. Они пообещали сделать его более интуитивным и удобным, а также улучшить читаемость карты. Кроме того, игре добавят популярные функции, запрашиваемые фанатами: например, хотсит-мультиплеер и больше вариантов генерации карт.

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Firaxis заверила, что поддержка Civilization VII будет долгосрочной, и уже в марте выйдет патч с улучшениями баланса и качественными доработками. Команда подчеркнула, что активно следит за обратной связью и учтёт пожелания игроков в будущих обновлениях.

Ранее мы рассказывали, что в Epic Games Store дарят сразу две игры. Одна из них - достойный конкурент "Цивилизации".

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