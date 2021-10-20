В ролике разработчики рассказали обо всех аспектах Sherlock Holmes Chapter One.

Украинская студия Frogwares продолжает подпитывать интерес к своей новой игре — Sherlock Holmes Chapter One. Команда выпустила очередной трейлер проекта, в котором рассказала о его основных аспектах.

Сначала в ролике раскрывается сюжетная завязка и причина приезда Шерлока Холмса на средиземноморский остров Кордона. Затем видео показывает, каково это — быть детективом в Sherlock Holmes Chapter One. Во время расследования преступлений главному герою понадобится искать улики. Протагонист должен детально осматривать предметы, фотографировать объекты и общаться с персонажами.

Чтобы сделать умозаключения и увидеть скрытые зацепки, игрокам понадобится активировать специальный режим. Он окрашивает экран в серый цвет и позволяет прийти к важным выводам. На них наталкивают мысли Холмса, которые отображаются в виде надписей на местности. Нередко детективу придется проникать в запретные локации. Для этого понадобится переодеваться и наносить грим. Похожая механика присутствовала в предыдущих проектах Frogwares про знаменитого британского следователя.

Детальнее про Sherlock Holmes Chapter One

Новая часть Sherlock Holmes с подзаголовком Chapter One расскажет о молодом, 21-летнем Шерлоке Холмсе. Он прибыл на остров Кордона, чтобы расследовать тайну смерти своей матери.

Действия игры происходят в открытом мире, где можно не только выполнять сюжетные квесты, но и изучать местность, а также браться за другие расследования.

Всего в Chapter One будет 5 основных и более 30 дополнительных заданий. На прохождение всей игры уйдет около 50 часов.

В Sherlock Holmes Chapter One реализовано несколько концовок. Они зависят от того, кого обвинит пользователь. Игра не дает подсказок на этот счет: выводы придется делать на основе личных наблюдений. Такой подход считается одной из особенностей проекта.

Sherlock Holmes Chapter One выйдет 16 ноября 2021 года на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S. Версии для PS4 и Xbox One задержатся на несколько недель.

Автор: Назар Степорук