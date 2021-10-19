Объявлены системные требования Sherlock Holmes Chapter One / фото Frogwares
Украинская студия Frogwares опубликовала в Steam системные требования Sherlock Holmes Chapter One — новой игры про приключения Шерлока Холмса. Они оказались более чем демократичными. Для запуска проекта будет достаточно видеокарты шестилетней давности. А для развлечений с максимальными настройками даже не требуются графические процессоры NVIDIA GeForce 20-й и 16-й серий.
Системные требования Sherlock Holmes Chapter One
Минимальные:
- ОС: Windows 10 (64-разрядная);
- процессор: AMD Ryzen 5 2600 или Intel Core i5-6600;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 на 4 Гбайт;
- оперативная память: 6 Гбайт;
- DirectX: версия 11;
- место на накопителе: 28 Гбайт.
Рекомендованные:
- ОС: Windows 10 (64-разрядная);
- процессор: AMD Ryzen 5 3600 или Intel Core i7-8400;
- видеокарта: AMD Radeon RX 5600 XT или NVIDIA GeForce GTX 1070 на 8 Гбайт;
- оперативная память: 16 Гбайт;
- DirectX: версия 11;
- место на накопителе: 28 Гбайт.
Sherlock Holmes Chapter One / фото Frogwares
Подробности Sherlock Holmes Chapter One
- Новая часть Sherlock Holmes с подзаголовком Chapter One расскажет о молодом, 21-летнем Шерлоке Холмсе. Он прибыл на остров Кордона, чтобы расследовать тайну смерти своей матери.
- Действия игры происходят в открытом мире, где можно не только выполнять сюжетные квесты, но и изучать местность, а также браться за другие расследования.
- Всего в Chapter One будет 5 основных и более 30 дополнительных заданий. На прохождение всей игры уйдет около 50 часов.
- В Sherlock Holmes Chapter One реализовано несколько концовок. Они зависят от того, кого обвинит пользователь. Игра не дает подсказок на этот счет: выводы придется делать на основе личных наблюдений. Такой подход считается одной из особенностей проекта.
Sherlock Holmes Chapter One выйдет 16 ноября 2021 года на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S. Версии для PS4 и Xbox One задержатся на несколько недель.