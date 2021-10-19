Для запуска нового проекта про Шерлока Холмса не понадобится компьютер с передовыми комплектующими.

Украинская студия Frogwares опубликовала в Steam системные требования Sherlock Holmes Chapter One — новой игры про приключения Шерлока Холмса. Они оказались более чем демократичными. Для запуска проекта будет достаточно видеокарты шестилетней давности. А для развлечений с максимальными настройками даже не требуются графические процессоры NVIDIA GeForce 20-й и 16-й серий.

Системные требования Sherlock Holmes Chapter One

Минимальные:

ОС: Windows 10 (64-разрядная);

процессор: AMD Ryzen 5 2600 или Intel Core i5-6600;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 на 4 Гбайт;

оперативная память: 6 Гбайт;

DirectX: версия 11;

место на накопителе: 28 Гбайт.

Рекомендованные:

ОС: Windows 10 (64-разрядная);

процессор: AMD Ryzen 5 3600 или Intel Core i7-8400;

видеокарта: AMD Radeon RX 5600 XT или NVIDIA GeForce GTX 1070 на 8 Гбайт;

оперативная память: 16 Гбайт;

DirectX: версия 11;

место на накопителе: 28 Гбайт.

Подробности Sherlock Holmes Chapter One

Новая часть Sherlock Holmes с подзаголовком Chapter One расскажет о молодом, 21-летнем Шерлоке Холмсе. Он прибыл на остров Кордона, чтобы расследовать тайну смерти своей матери.

Действия игры происходят в открытом мире, где можно не только выполнять сюжетные квесты, но и изучать местность, а также браться за другие расследования.

Всего в Chapter One будет 5 основных и более 30 дополнительных заданий. На прохождение всей игры уйдет около 50 часов.

В Sherlock Holmes Chapter One реализовано несколько концовок. Они зависят от того, кого обвинит пользователь. Игра не дает подсказок на этот счет: выводы придется делать на основе личных наблюдений. Такой подход считается одной из особенностей проекта.

Sherlock Holmes Chapter One выйдет 16 ноября 2021 года на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S. Версии для PS4 и Xbox One задержатся на несколько недель.

Автор: Назар Степорук