Ранее МИД Украины инициировал кампанию #KyivNotKiev.

Международный аэропорт в Дубае изменил написание названия украинской столицы с Kiev на Kyiv.

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Об этом сообщает МИД Украины в микроблоге Twitter.

«Хорошие новости из солнечных Объединенных Арабских Эмиратов. Международный аэропорт Дубая официально исправил правописание столицы Украины, и теперь использует только правильную транслитерацию – Kyiv», - говорится в сообщении.

Кампания #KyivNotKiev: что известно

С октября 2018 года МИД Украины начало онлайн-кампанию с хэштегом #CorrectUA, в рамках которой обращается к иностранным СМИ с целью корректировки правописания города Киев (#KyivNotKiev).

Правильную транслитерацию Киева ввели уже более 50 международных аэропортов.

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Автор: Виталий Саенко