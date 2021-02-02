фото ua.depositphotos.com
Международный аэропорт в Дубае изменил написание названия украинской столицы с Kiev на Kyiv.
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Об этом сообщает МИД Украины в микроблоге Twitter.
«Хорошие новости из солнечных Объединенных Арабских Эмиратов. Международный аэропорт Дубая официально исправил правописание столицы Украины, и теперь использует только правильную транслитерацию – Kyiv», - говорится в сообщении.
фото MFA of Ukraine, Twitter
Кампания #KyivNotKiev: что известно
- С октября 2018 года МИД Украины начало онлайн-кампанию с хэштегом #CorrectUA, в рамках которой обращается к иностранным СМИ с целью корректировки правописания города Киев (#KyivNotKiev).
- Правильную транслитерацию Киева ввели уже более 50 международных аэропортов.
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