"Сталкер 2: Сердце Чернобыля" не выйдет на PS5 / stalker2.com
Сегодня стартовала E3 2021 – крупнейшая игровая выставка года. На ней украинская студия GSC Game World показала новый трейлер долгожданного шутера S.T.A.L.K.E.R. 2.
Судия по ролику, сиквел получил подзаголовок "Сердце Чернобыля" и дату релиза - 28 апреля 2022 года.
Новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl
Что уже известно про S.T.A.L.K.E.R. 2
- Действие сиквела, как и первой части развернется в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Главным героем игры станет сталкер с позывным "Скиф".
- Благодаря обновленной системе симуляции жизни A-Life 2.0, персонажи в S.T.A.L.K.E.R. 2 будут взаимодействовать друг с другом и с окружением без участия игрока. Сюжет шутера обещают сделать нелинейным.
- Своими решениями пользователи смогут влиять на судьбу персонажей, локальные события и даже на весь мир игры.
- Во вторую часть вернутся старые локации и будут добавлены новые. Также в игре появятся новые мутанты, артефакты и аномалии.