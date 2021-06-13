Мутанты, аномалии и "маслины" – на выставке E3 презентовали новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

Сиквел "Сталкера" с подзаголовком "Сердце Чернобыля" выйдет 28 апреля 2022 года на ПК и Xbox Series X.