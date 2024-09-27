Valve анонсировала обновление для VAC.

Новая MOBA от Valve Deadlock, которая недавно вышла в закрытый бета-тест, получит забавное обновление для VAC. Теперь игроки, которые попались на нечестной игре, будут до конца матча превращены в беспомощных лягушек.

Теперь когда VAC зафиксирует нарушение, игрокам в матче будет предложено провести голосование: кикнуть читера или превратить его в лягушку. Если будет решено заблокировать жулика, то игра моментально закончится, а читера забанят. Если же игроки выберут второй вариант, то провинившийся игрок превратится в лягушку, способную лишь прыгать по карте и получать урон от врагов. Читер останется в таком обличии до конца игры, после чего будет заблокирован, при этом результаты такого матча в статистику игроков учитываться не будут.

Бывший разработчик Valve Anti Cheat под ником BurtonJ написал в своём Twitter, что такую систему он задумывал со своим коллегой много лет назад. Тогда она готовилась для Counter Strike: Global Offensive и должна была превращать читеров в куриц. Разработчик добавил, что очень рад, что Valve дошла до реализации такой механики.

Видео дня

Обновление выйдет через несколько дней. Valve всё ещё работает над усовершенствованием системы поиском читеров, на данный момент VAC не может отловить всех нечестных игроков.

Кроме обновления VAC, Valve также опубликовала большой патчноут нового патча, в котором был добавлен новый герой, изменены некоторые карты, а также внесён ряд небольших исправлений.

Напомним, что недавно Steam побил рекорд по количеству одновременного онлайна. В этот момент Deadlock находилась в десятке самых популярных игр лаунчера.

Вас также могут заинтересовать новости: