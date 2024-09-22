Steam побил рекорд по количеству игроков онлайн: какие игры самые популярные

Еще в марте 2024-го у платформы был рекорд в 34 миллиона.

Вечером 22 сентября к Steam одновременно подключились 38,3 млн пользователей, следует из аналитики сервиса SteamDB. Это рекорд за всю историю работы игровой онлайн-площадки.

В этот момент 12,2 млн пользователей находились в играх, что также является одним из самых высоких показателей для Steam.

Отметим, что Steam обновлял свой рекорд по онлайну в 2024 году уже больше пяти раз. Предыдущий рекорд был в 37,2 млн одновременных пользователей в августе.

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А вот так сейчас выглядит топ-10 игр с наивысшим онлайном

Ожидаемо, Counter Strike 2 продолжает находится на вершине чартов Steam со средним онлайном в 850 тысяч пользователей. И это при том, что по сравнению с последними месяцами количество игроков в шутере от Valve уменьшилось более чем на 8%.

Среди платных проектов самым популярным является Black Myth: Wukong, в который прямо сейчас играют более 400 тысяч пользователей. Это амбициозный ААА-экшен с элементами RPG от китайских разработчиков, в основу которого лег классический роман 16 века "Путешествие на Запад".

Ранее в Steam раскрыли самые популярные сборки ПК среди геймеров в 2024 году. GeForce RTX 3060 остается самой часто встречаемой картой, а Windows 11 впервые обогнала по популярности W10.

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