Пользователь смог добиться разблокировки аккаунтов, а также выплаты в 700 фунтов.

Никто не любит несправедливых обвинений и некоторые люди готовы стоять до конца, чтобы доказать свою невиновность. Даже если это касается вроде бы такой мелочи как бан в Call of Duty.

Издание PC Gamer рассказало историю игрока под ником b00lin, который участвовал в бета-тесте мультиплеера Call of Duty: Modern Warfare 2, но в один день обнаружил, что был перманентно забанен, якобы за использование стороннего ПО и махинации с игровыми файлами.

B00lin был действительно удивлён, ведь никаких читов он никогда не использовал. Игрок пытался выяснить у Activision, какая именно программа повлекла за собой бан, но после созвонов с технической поддержкой и даже общения с отдельными разработчиками игры на LinkedIn, вразумительного ответа он так и не получил.

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Поддержка отказывалась предоставлять какие-либо доказательства использования стороннего ПО, ведь это может раскрыть механизм работы анти-чита: "Я до сих пор не знаю, что стало причиной ложного бана", - делится b00lin.

Когда все "мирные" способы решения проблемы были исчерпаны, b00lin решил идти в суд. Игрок подал на Activision Blizzard мелкий иск в сумму стоимости игры и пошлины за оформление заявления. Он выиграл его, потому что Activision просто не явилась на суд, но проблему блокировки это не решило, ведь суд не обязал компанию снять бан.

После ещё нескольких неудачных попыток, b00lin собрал достаточно информации про свой случай и смог убедить суд, что у Activision Blizzard нет доказательств, что он использовал читы, а значит бан был неправомерным:

"Похоже, что команда Activision по борьбе с читерами настолько строга, что людям, которых они наняли для защиты, не позволили увидеть никаких доказательств несанкционированного программного обеспечения или манипуляций с игровыми данными".

Суд постановил снять с b00lin блокировку в Modern Warfare 2, Modern Warfare 3 и Warzone, а также выплатить ему 711 фунтов за издержки.

Вся эта история заняла у b00lin 763 дня, или чуть больше 2 лет. Игрок рассказал, что в первую очередь он хотел очистить репутацию своего профиля в Steam: "Как-нибудь я хорошо сыграю, кто-нибудь заглянет в мой профиль, чтобы посмотреть, сколько у меня часов, и тут же увидит красный маркер, говорящий о том, что я читер".

Ранее Activision заявляла, что забанила 136 тысяч читеров в Call of Duty: Black Ops 6 с момента добавления рейтинговой системы.

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