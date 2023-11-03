Каждый десятый ПК-геймер оснастил свою систему RTX 3060, а некогда возглавлявшая список GTX 1650 выбила из топ-5.

Сервис Valve, Steam, опубликовал результаты свежего опроса о "железе" своих пользователей. Эти данные позволяют узнать, на каком среднестатистическом ПК играет большинство геймеров планеты. Также они помогают разработчикам лучше оптимизировать свои игры.

Как обычно, нас интересуют в первую очередь видеокарты – и здесь ситуация довольно любопытная. GeFroce RTX 3060, которая только в прошлом месяце закрепилась на месте лидера, нарастила свою позицию 6.27% до 9.92%. Таким образом, теперь можно говорить о том, что у каждого десятого геймера Steam установлена RTX 3060.

Вслед за "народной" видеокартой расположились RTX 2060 и RTX 3070 с долей 6.07% и 5.18% соответственно. А вот некогда возглавлявшая список GeForce GTX 1650 всего за пару месяцев опустилась на шестое место.

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На каком ПК играет среднестатистический геймер в 2023 году

Процессор – 6-ядерные модели. Доля процессоров Intel среди игроков составляет 74%, AMD – 26%.

Оперативная память – 16 ГБ.

Видеокарта – RTX 3060. Примечательно, что общая рыночная доля 3D-ускорителей Nvidia составляет аж 82,2%.

Дисковое пространство – 1 ТБ и выше;

Монитор – 1920x1080 пикселей (его используют почти 60% игроков Steam). В то же время переход на 4К монитор осуществило всего 4% пользователей.

Согласно статистике, звание самой популярной операционки по-прежнему за Windows 10, причем за прошедший месяц ее доля выросла на 7.61% и теперь составляет 65%. На Windows 11 "переехало" 30% пользователей Steam.

Если вы планируете обновить "железо", возможно, стоит немного подождать. В начале 2024 года NVIDIA выпустит сразу три новые версии RTX 40-й серии, также компания готовит "урезанную" GeForce RTX 3050 с 6 ГБ памяти (против 8 ГБ у обычной).

Ранее авторы популярного "железного" портала PCGamesHardware выбрали лучшие процессоры от AMD и Intel, которые можно купить в 2023 году. Список разбит на нескольких ценовых категорий: бюджетники, цена-качество и премиальные модели.

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