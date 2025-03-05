Но пока что это всё планы, сейчас режиссёры заняты новыми фильмами во вселенной Marvel.

Режиссёры фильмов Marvel "Мстители" Джо и Энтони Руссо открыты для предложений о создании игр по мотивам картин.

В интервью Variety Джо Руссо заявил, что их продюсерская компания AGBO "определенно открыта" к разработке игр, связанных с будущими картинами о Мстителях ("Мстители: Судный день" (2026) и "Мстители: Секретные войны" (2027)), но на данный момент их главным приоритетом является создание новых вселенных: "Мы бы определенно рассмотрели такую возможность. Но сейчас мы занимаемся созданием новой интеллектуальной собственности".

AGBO уже имеет опыт работы с игровыми проектами. В этом месяце вместе с Netflix они выпустили мобильную игру по мотивам фильма The Electric State, а в 2022 году компания привлекла 400 миллионов долларов инвестиций от южнокорейского издателя Nexon.

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Кроме того, в прошлом году к AGBO присоединился Дональд Мастард, один из создателей Fortnite, что, по мнению Руссо, открывает новые перспективы для работы с видеоиграми и трансмедийными проектами: "Дональд Мастард - один из величайших разработчиков игр в истории".

Ранее мы рассказывали, что Warner Bros. показала финальный трейлер фильма по Minecraft. Премьера запланирована на 4 апреля.

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