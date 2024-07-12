В украинский прокат фильм с Энтони Маки в главное роли выйдет 13 февраля 2025 года.

Кинокомпания Marvel Studios представила первый тизер предстоящего супергеройского боевика "Капитан Америка: Дивный новый мир" (Captain America: Brave New World), в котором впервые роль главного супергероя Америки в киновселенной "Марвел" сыграет не Крис Эванс.

В новом фильме Эвансу, который исполнял роль Стива Роджерса/Капитана Америка с 2011 по 2019 годы, на смену придет герой Энтони Маки, который с 2014 года, начиная с фильма "Первый мститель: Зимний солдат", играл другого супергероя из киновселенной Marvel – Сэма Уилсона / Сокола.

Щит Капитана Америки окончательно перешел к Уилсону / Соколу в финале сериале "Сокол и Зимний солдат", выходившего на Disney+ весной 2021 года. При этом новым Соколом стал другой персонаж, впервые представленный в этом сериале – пилоту Хоакину Торресу, роль которого исполняет Дэнни Рамирес ("Топ Ган: Мэверик").

Также, как ранее сообщал УНИАН, в фильме "Капитан Америка 4" в киновселенную Marvel спустя 16 лет вернется Лив Тайлер, которая повторит роль ученой Бетти Росс, дочери генерала Таддеуса "Громовержца" Росса из "Невероятного Халка" 2008 года.

В то же время персонаж ее отца Таддеуса Росса в исполнении Уильяма Херта еще несколько раз появлялся в фильмах Marvel, начиная с "Капитана Америка: Гражданская война" 2016 года, в котором Росс стал госсекретарем США. Поскольку Херт скончался в марте 2022 года, в фильме "Капитан Америка 4", в котором персонаж стал президентом США, его заменил Харрисон Форд.

Также одну из ключевых ролей в новом фильме исполнил Джанкарло Эспозито (сериалы "Во все тяжкие", "Пацаны", "Мандалорец"). По слухам, он играет бывшего наемника и высокопоставленного агентп Щ.И.Т.А. Джорджа Вашингтона "G.W." Бриджа.

Режиссером четвертого фильма из серии "Капитан Америка" (Captain America) по комиксам Marvel став Джулиус Она, на счету которого триллер "Девушка в беде" (2015), фантастический фильм ужасов "Парадокс Кловерфилда" (2017) и социльная драма "Люс" (2019).

В украинский прокат фильм выйдет 14 февраля 2025 года.

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