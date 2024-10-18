Зрелищный научно-фантастический экшн от братьев Руссо выйдет на экраны 14 марта 2025 года.

Стриминговый сервис Netflix показал первый трейлер научно-фантастического приключенческого фильма "Электрический штат" (The Electric State), режиссерами которого выступили братья Энтони и Джо Руссо, наиболее известные работой над франшизами "Мстители" и экшном "Серый человек".

События фильма происходят в альтернативной версии 90-х после восстания роботов. В поисках младшего брата осиротевшая девушка путешествует по Западу США вместе с роботом, имеющим подобие мультяшного персонажа, контрабандистом и его помощником.

Сюжет фильма основан на одноименном графическом романе Саймона Столенхага.

Главные роли в фильме исполнили Милли Бобби Браун (франшиза "Энола Холмс", сериал "Очень странные дела") и Крис Пратт (франшизы "Стражи галактики", "Мир Юрского периода").

Также в фильме задействованы Джонатан Ке Кван ("Все везде и сразу", сериал "Локи"), Стэнли Туччи ("Дьявол носит Прада", "Первый мститель") и Джанкарло Эспозито ("Мегалополис", сериалы "Во все тяжкие", "Мандалорец").

Неигровых персонажей в оригинальной версий озвучили Вуди Гаррельсон (франшизы "Голодные игры", "Добро пожаловать в Зомбилэнд", сериал "Настоящий детектив"), Энтони Маки (франшиза "Первый мститель", сериалы "Сокол и Зимний солдат", "Видоизмененный углерод"), Брайан Кокс ("Троя", "Храброе сердце"), Билли Боб Торнтон ("Бал монстров", "Плохой Санта", сериал "Фарго") и другие.

Фильм выйдет эксклюзивно на Netflix 14 марта 2025 года.

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