Decieve Inc предлагает игрокам перевоплотиться в шпиона и скрываться от других игроков под видом NPC.

В Epic Games Store бесплатно раздают сессионый Extraction-шутер в режиме PvPvE Decieve Inc. Игра соединила в себе жанры социального стелса и геройского шутера.

Decieve.inc вышла в 2023 году и получила достаточно тёплый приём от игроков. В игре предстоит перевоплотиться в агента под прикрытием, задача каждого игрока - заполучить секретные чертежи и эвакуироваться с локации, при этом помешав другим сделать то же самое.

Загвоздка игры заключается в том, что прежде чем убить противника, его нужно найти. По игровой карте бродят целые толпы NPC, любой игрок может замаскироваться под одного из них и начать имитировать их поведение, чтобы не попастаться другим игрокам. При этом локации разделены на зоны, где некоторые люди будут выглядеть подозрительно. Например, странно будет встретить рядового посетителя бизнес-центра в секретной лаборатории, поэтому игроку нужно постоянно следить за своей маскировкой и вовремя подстраиваться под обстоятельства.

Если конспирация будет разрушена, придётся вступить в открытый бой. На данный момент в игре 10 героев, каждый из которых владеет уникальными навыками и набором оружия. Также каждому персонажу доступен набор шпионских гаджетов, с помощью которых, например, можно установить слежку за врагом или моментально раскрыть маскировку игрока, если вы уверены, что тот себя выдал.

Раздача Decieve Inc. в Epic Games Store продлится до 14 ноября. Также в Steam сейчас действует скидка на игру в 75%, её можно приобрести за 124 гривны.

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