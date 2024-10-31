В преддверии Хэллоуина магазин дарит Ghostwire: Tokyo от геймдизайнера Синдзи Миками и студии Tango Gameworks.

В Epic Games Store началась очередная бесплатная раздача. В преддверии Хэллоуина администрация магазина дарит геймерам две тематически игры.

Особого внимания заслуживает Ghostwire: Tokyo. Это мистический экшен от студии Tango Gameworks (The Evil Within, Hi-Fi Rush), в котором необходимо сражаться с потусторонними созданиями на улицах Токио. Исполнительным продюсером проекта выступил Синдзи Миками, создатель Resident Evil.

Игра вышла в 2022 году, но осталась не замеченной за валом других релизов. Поигравшие хвалят необычную атмосферу хоррора, дизайн врагов, японский колорит и мифологию, а также игровой процесс, который выделяется на фоне других экшенов от первого лица. В Steam у игры 83% положительных отзывов.

Еще одна игра, которую можно забрать бесплатно, это Witch It. Это красивый казуальный онлайн-экшен в прятки с ведьмами и охотниками на них. В Steam 89% из более 13,5 тыс. отзывов – положительные.

Обе игры доступны для добавления в библиотеку до вечера 7 ноября. А через неделю в раздачу пойдут Deceive Inc. и комплект для Apex Legends.

Меж тем в Steam прямо сейчас проходит традиционная распродажа, посвященная Хэллоуину. Мы собрали на наш взгляд самые интересные проекты, которые можно приобрести по выгодной цене.

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