Разработчики посоветовали игнорировать людей, которым не нравятся сексуальные предпочтения Элой.

После выхода дополнения Burning Shores к Horizon Forbidden West выяснилось, что Элой входит в состав ЛГБТК-сообщества. В добавке реализована возможность поцеловать девушку. Пользователи могут отказаться от этого, но каждый из ответов подтверждает сексуальную ориентацию девушки. Части игроков такой подход разработчиков из Guerrilla Games не понравился, и они забросали Burning Shores отрицательными отзывами на Metacritic. А недавно разработчики ответили на, по их мнению, "гомофобную" реакцию отдельных пользователей.

В интервью VGC нарративный директор Guerrilla Games Бен Маккоу заявил: "Мы любим, когда [фанаты] имеют конструктивные отзывы о том или другом. И мы совершенно счастливы, когда они говорят, что им не нравится то или это, в отношении практически любого аспекта игры, о котором они действительно думали. Но когда присутствует просто откровенный негатив, мне лично довольно легко отделиться и понять, что с таким мышлением я никогда не смогу смириться".

Слова Маккоу дополнила ведущий сценарист Энни Китайн. По ее словам, чувства Элой к Сейке "все еще правильны", а выбор в эпизоде с поцелуем зависит от мнения каждого пользователя насчет готовности главной героини к отношениям. Однако каждое решение "обосновано" и вписывается в сюжетную концепцию. А насчет "гомофобной" реакции Китайн заявила, что эту часть аудитории "довольно легко игнорировать".

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Подробнее о Horizon Forbidden West

Это продолжение приключенческого экшена в открытом мире Horizon Zero Dawn.

Сюжет разворачивается в далеком будущем, где человечество вернулось к первобытному строю, а хозяевами планеты стали роботизированные животные.

Главной героиней Forbidden West осталась охотница из племени Нора — Элой. Она отправилась на западное побережье бывших США и столкнулась там с новыми роботами и угрозами. Во второй части также появилась возможность исследовать подводное пространство и летать на глайдере.

Horizon Forbidden West вышла 18 февраля 2022 года на PS4 и PS5. Игра получила 88 баллов от критиков и оценку 8 из 10 от пользователей.

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