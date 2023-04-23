Одна из них — ориентация Элой.

Дополнение Burning Shores к Horizon Forbidden West вышло лишь 19 апреля на PS5, но уже успело утонуть в отрицательных отзывах. Пользователи устроили добавке "бомбардировку" рецензиями с низкими оценками по двум причинам.

На Metacritic проект получил 81 балл на основе 24 рецензий критиков. А вот рейтинг от игроков составляет лишь 2,7 балла после 865 мнений. Волну недовольства среди аудитории вызвала ориентация Элой. В Burning Shores выяснилось, что героине нравятся девушки.

Пользователи могут завести роман с новой напарницей Сейкой или же отказаться. Но в последнем случае Элой все равно подтверждает свою нетрадиционную ориентацию. Многим игрокам не понравилось такое решение разработчиков из Guerrilla Games и отсутствие выбора в этом аспекте.

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Второй причиной стал эксклюзивный релиз Burning Shores на PlayStation 5. Horizon Forbidden West доступна и на консоли Sony прошлого поколения. А вот дополнение решили не выпускать на PS4, объяснив это нежеланием идти на компромиссы.

В Burning Shores действительно есть машина гигантских размеров и объемные облака. Реализовать аналогичные модели и эффекты на PS4 невозможно. Однако часть пользователей считают несправедливым, что после приобретения Horizon Forbidden West они не могут получить дополнение на той же платформе.

Подробнее о Horizon Forbidden West

Это продолжение приключенческого экшена в открытом мире Horizon Zero Dawn.

Сюжет разворачивается в далеком будущем, где человечество вернулось к первобытному строю, а хозяевами планеты стали роботизированные животные.

Главной героиней Forbidden West осталась охотница из племени Нора — Элой. Она отправилась на западное побережье бывших США и столкнулась там с новыми роботами и угрозами. Во второй части также появилась возможность исследовать подводное пространство и летать на глайдере.

Horizon Forbidden West вышла 18 февраля 2022 года на PS4 и PS5. Игра получила 88 баллов от критиков и оценку 8 из 10 от пользователей.

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