В отличие от других, адаптированных под современные реалии консолей, Atari 2600+ оснащена портами для оригинальных геймпадов и слотом для оригинальных же картриджей.

Atari, одна из самых узнаваемых компаний времен рассвета компьютерных игр, запустила в продажу обновленную версию своей культовой консоли – Atari 2600. Оригинальная модель была выпущена в 70-х и стала самой популярной своего времени.

Девайс получил название Atari 2600+, более компактные размеры, порты USB-C и HDMI, а также поддержку широкоформатных телевизоров, сохранив при этом совместимость со старыми картриджами от Atari 2600 и 7800.

В стандартную комплектацию консоли входит один джойстик, а также картридж с 10 хитовыми играми из 1970-х и 1980-х. Среди самых популярных игр для Atari 2600 были такие хиты, как Space Invaders, Pac-Man, Asteroids и Breakout. Позже они были портированы на другие платформы.

Игровые СМИ уже опубликовали обзор консоли. Atari 2600+ назвали стильным ретро-устройством, которое вызывает сильную ностальгию по тем временам, когда игры были значительно проще. Но отметили, что современным геймерам нехитрые аркады с простенькой графикой вряд ли будут интересны.

Стоимость Atari 2600+ составляет 130 долларов или 4600 грн по актуальному курсу.

Ранее в этом месяце Sony начала продажи обновленной консоли PlayStation 5 со съемным дисководом, которую прозвали PS5 Slim. Новинка не только легче и меньше предшественницы, но еще работает чуть тише, а также получила 1 ТБ памяти.

В свою очередь мы собрали большой материал по GTA 6: все, что известно про одну из самых ожидаемых игр современности. И почему ее выход считается одним из самых долгожданных событий в игровом календаре.

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