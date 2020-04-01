Atari выпустит продолжение легендарной игры Pong (видео)

Первая в истории коммерчески успешная видеоигра возвращается в виде RPG.

Компания Atari анонсировала продолжение легендарной классической аркады Pong. Новый симулятор пинг-понга получит название Pong Quest и станет ролевой игрой.

Об этом Atari сообщила на своем официальном сайте.

Главными героями Pong Quest станут стилизованные ракетки для пинг-понга, внешний вид которых можно настраивать по своему усмотрению. Игроку нужно будет отправиться в мир игры и сражаться с другими ракетками в подземельях, основанных на игровых хитах Atari таких, как Asteroids, Centipede и прочих.

Трейлер Pong Quest

В основе Pong Quest лежит пинг-понг, но к нему добавятся различные условия, вроде уникальных способностей или особых режимов. С каждым уровнем игрок будет разблокировать новые мячи, которые дадут особые преимущества в сражениях. Всего в игре будет более 50 уникальных мячей.

В Pong Quest также будет мультиплеер.

Игра выйдет на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК уже этой весной.

Напомним, классический Pong от компании Atari вышел в 1972 году и стал первой в истории коммерчески успешной видеоигрой.