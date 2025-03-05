На Xbox игра весит 109 ГБ, больше места занимала только Valhalla.

На Xbox стала доступна предзагрузка Assassin's Creed Shadows и размер игры не сильно приятно удивил игроков.

Пользователь форума ResetEra опубликовал скриншот, где видно, что новые "Ассасины" занимают 109 ГБ свободного места на Xbox.

Для сравнения, Elden Ring занимает всего 45 ГБ, а Assassin’s Creed Mirage – около 40 ГБ. А вот Valhalla, одно из самых масштабных приключений серии, требует 160 ГБ, так что Shadows по своим аппетитам ближе именно к ней.

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На Xbox предзагрузка уже доступна, а владельцам PS5 придётся подождать, вероятнее всего, загрузка откроется 18 марта, за два дня до выхода.

Если у вас стандартный накопитель Xbox или PS5, то Assassin’s Creed Shadows займёт минимум 10% дискового пространства. Так что самое время либо чистить жёсткий диск, либо задуматься об SSD-расширении.

Релиз Assassin's Creed Shadows запланирован на 20 марта. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Ранее творческий директор Ubisoft рассказал, что на прохождение основного сюжета Assassin's Creed Shadows уйдёт около 30-40 часов, а на полную зачистку игры понадобится от 80 часов.

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