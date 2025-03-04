Основной сюжет проходится за 30-40 часов, а на полную зачистку игры придётся потратить около 80 часов.

Новая Assassin’s Creed Shadows обещает быть одной из самых продолжительных игр в серии для тех, кто стремится выполнить все доступные задания.

Творческий директор проекта Джонатан Дюмон дал интервью блогеру Genki, где рассказал, что на завершение основного сюжета уйдёт около 30-40 часов, а тем, кто хочет пройти игру полностью, придется потратить 80 часов и более.

В отличие от некоторых предыдущих частей, здесь можно получить все достижения за одно прохождение, вне зависимости от выбора персонажа. Хотя в игре есть два главных героя, и у каждого из них есть уникальные задания и вступление, в остальном прогресс будет адаптироваться к предпочтениям игрока.

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Также стало известно, что на момент выхода New Game+ в игре не будет. Ubisoft рассматривает возможность добавить этот режим позже, если он окажется востребованным среди игроков.

Релиз Assassin's Creed Shadows запланирован на 20 марта. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Ранее мы рассказывали, что некоторые магазины игр уже начали рассылать диски с Assassin's Creed Shadows игрокам. Поигравшие поделились впечатлениями и отметили, что игра получилась хорошей.

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