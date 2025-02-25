В компании попросили не спойлерить сюжет другим игрокам.

Ubisoft подтвердила, что физические копии Assassin’s Creed Shadows оказались в руках некоторых игроков почти за месяц до релиза.

Компания призвала избегать спойлеров, чтобы не испортить впечатление остальным, и напомнила, что полировка игры ещё продолжается, а утекшие кадры не отражают финальное качество проекта:

"Утечки - это всегда неприятно, ведь они могут испортить впечатление от игры. Пожалуйста, не раскрывайте детали заранее и не портите другим удовольствие. Благодарим наше сообщество за поддержку и заботу о других игроках".

Релиз Assassin's Creed Shadows запланирован на 20 марта. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Видео дня

Ранее творческий директор Ubisoft Джонатан Дюмон рассказывал, что серия Assassin's Creed никогда не была исторически достоверной, а настоящую историю нужно изучать в музеях, а не в видеоиграх.

Кроме того, Ubisoft показала, как работает "режим канона" в Assassin's Creed Shadows, который убирает возможность выбрать вариант ответа в диалогах и делает игру линейной.

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