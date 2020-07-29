Пожарная служба Токио начала делиться советами по безопасности в игре Animal Crossing
Пожарная служба Токио (Япония) начала публиковать в твиттере скриншоты из игры Animal Crossing: New Horizons, чтобы обратить внимание людей на советы по безопасности.
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Название острова пожарной службы в игре можно перевести как "предотвращение стихийных бедствий", а персонаж, который на нем живет, демонстрирует, как нужно заботиться о себе.
К примеру, в одном из твитов команда рассказывает, как уберечься от теплового удара в жару. Людям советуют пить больше воды, носить головной убор и пользоваться кондиционером, когда это возможно. Все эти вещи визуально демонстрируются с помощью игровых предметов Animal Crossing.
Напомним, филиппинский отдел сети ресторанов быстрого питания KFC построил стилизованный остров в игре Animal Crossing: New Horizons.