В то же время за последний год увеличилась прослойка разработчиков, которые считают, что ИИ несёт вред игровой индустрии.

Организаторы крупнейшей в мире ежегодной конференции разработчиков игр Game Developer Conference провели опрос среди специалистов, чтобы узнать как сейчас обстоят дела в индустрии.

Интересные результаты показал вопрос про использование генеративного искусственного интеллекта в играх. Разработчики, которые считают ИИ в индустрии чем-то негативным, оказались в меньшинстве. Их доля составила около 30% опрошенных, но это на 12% больше, чем в прошлом году.

В то же время 52% участников опроса заявили, что их компании используют генеративный ИИ в работе, а 36% из опрошенных также добавили, что они лично пользуются нейросетями на проектах.

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Самыми популярными направлениями, где используется генеративный искусственный интеллект, оказались бизнес и финансы (51%), управление разработкой и руководство командой (41%), а также маркетинг и связь с общественностью (39%).

Ранее мы рассказывали, что к 2030 году почти половину работников крупных компаний заменит искусственный интеллект.

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