При этом почти все из этих игр - одиночные.

SteamDB подвёл итоги 2024 года и зафиксировал заметный рост числа новых релизов на площадке Valve.

По данным аналитиков, за 12 месяцев в сервисе появилось около 19 тысяч игр, это рекорд за всё время существования магазина, в 2023 году этот показатель составил 14 тысяч игр. Большая часть новинок оказалась ориентирована на одиночное прохождение, а на мультиплеер пришлась лишь небольшая доля. Любопытно, что примерно 8 тысяч проектов были выпущены инди-студиями.

Среди жанров по-прежнему лидирует экшен, с этим тегом вышло более 7 тысяч проектов. Также стоит отметить популярность шутеров от первого лица: их количество превысило 3 тысячи, тогда как проектов с видом от третьего лица набралось около 2 тысяч.

Видео дня

Ранее Steam назвал самые успешные и популярные игры платформы в этом году. В список вошли S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Helldivers 2 и Warhammer 40,000: Space Marine II.

Кроме того, совсем недавно Steam обновил собственный рекорд по количеству единовременных игроков на платформе. В какой-то момент Steam был одновременно запущен на 40 миллионах устройствах.

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