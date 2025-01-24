Epic Games расширяет присутствие в сфере распространения игр и запускает программу раздачи бесплатных игр теперь и на мобильных платформах.
Компания планирует добавить в магазин 20 новых мобильных игр от сторонних разработчиков, а в последствии начать раздавать игры бесплатно, как и на ПК. Первые бесплатные игры: Bloons TD 6 и Dungeon of the Endless: Apogee.
Также Epic Games пообещала платить налог разработчиков в App Store вместо самих создателей игр: 50 евроцентов за каждое скачивание приложения. Глава EGS Тим Суинни раскритиковал этот налог в комментарии The Verge, ведь это сильно мешает конкуренции на платформе. По этой же причине раздача игр в мобильном лаунчере Epic Games пока что будет доступна только на iOS.
Мобильная версия Epic Games Store вышла летом прошлого года. Запуск лаунчера прошёл намного менее успешно, чем компания планировала: к концу 2024 года магазин смог привлечь только 29 миллионов пользователей, вместо ожидаемых 100 миллионов. Но Суинии не унывает и уверен, что с нововведениями магазин достигнет своей цели: "Думаю, мы ещё сможем достичь отметки в 100 миллионов пользователей."
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