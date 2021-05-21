В общей сложности пользователи провели в игре 120 миллионов часов.

За месяц после релиза в шутер Outriders от польской студии People Can Fly сыграло 3,5 миллиона человек.

Об этих и других успехах игры на форуме Reddit рассказал издатель, компания Square Enix.

Релиз Outriders оказался успешным. Всего за сутки после выхода только в Steam игру оценило более 111 тысяч человек. А сам шутер несколько дней возглавлял первые строчки рейтинга лидеров продаж.

Разработчики утверждают, что пользователи в сумме провели в игре 120 миллионов часов. Самым популярным классом среди игроков стал Трикстер – за него сыграло 27,9% пользователей. А самым непопулярным – Разрушитель. За него сыграли 21,9% аудитории.

Разработчики поблагодарили поклонников и выпустили патч, который исправил различные баги.

Напомним, что технические проблемы игра испытывала и на релизе. Сервера не справлялись с наплывом пользователей, многие сталкивались с вылетами, зависаниями и прочими багами.

Трейлер Outriders

Outriders – это кооперативный ролевой шутер для 1-3 человек, действие которого происходит на далекой планете. Играть предстоит за Первопроходца, который проснулся спустя 30 лет, после прибытия в новый мир. Его главная задача – найти источник таинственного сигнала, который должен помочь поселенцам пройти сквозь бурю. Параллельно герой оказывается втянут в конфликт, где разные группы людей сражаются за остатки ресурсов.

В игре напряженные перестрелки и уникальные герои с большим количеством оружия и снаряжения. У каждого класса персонажей есть несколько веток развития способностей, ориентированных на разные стили игры.

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Автор: Сергей Коршунов