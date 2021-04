Посредственный шутер или новый польский шедевр. Обзор Outriders

Свежий шутер с ролевыми элементами от польской студии People Can Fly своим техническим состоянием очень похож на Cyberpunk 2077. Но геймплей и сюжет все перекрывают. Или нет? Разбираемся в обзоре от УНИАН.

Польская студия People Can Fly не настолько известна, как CD Projekt RED, но тоже обладает богатой историей. Она прославилась в качестве создателя неплохих одиночных шутеров. Ее первым знаменитым проектом стал Painkiller. Затем команда активно помогала Epic Games в создании трех частей Gears of War для Microsoft, а в 2011-м она самостоятельно выпустила знаменитый, но недооцененный многими Bulletstorm.

Спустя два года People Can Fly вошла в состав Epic Games и создала ответвление в серии Gears of War с подзаголовком Judgment. Объединение компаний продлилось недолго: в 2015-м польский коллектив снова обрел независимость, однако продолжал помогать своему проверенному партнеру — в частности, с производством Fortnite. Параллельно People Can Fly выпустила переиздание Bulletstorm с улучшенной графикой. А вот самостоятельных проектов польская студия не создавала со времен Judgment.

Именно поэтому анонс Outriders на Е3 2019 вызвал умеренный ажиотаж. Многие подумали, что польские мастера опять взялись за одиночный сюжетный шутер, да еще и по новой интеллектуальной собственности. А потом разработчики рассказали о ролевых элементах, кооперативе, классах персонажей и энтузиазм среди аудитории поубавился. В глазах людей Outriders выглядела очередной попыткой создать достойного конкурента Destiny.

И все же проект сумел отлично стартовать в Steam и отметиться высокими продажами. Мы в УНИАН тоже основательно опробовали игру и готовы подробно поговорить о ней в сегодняшнем обзоре.

Первооткрыватели провалились

Сюжетная завязка Outriders рассказывает, что Земля была уничтожена. Выжил лишь экипаж космического корабля «Флоренс», который отправился искать место, где удастся восстановить цивилизацию. Он прибыл к планете Енох, на поверхность которой высадилась группа первопроходцев. В ее состав входил и главный герой, предварительно созданный в редакторе персонажа.

Вскоре люди поняли, что ошибались насчет Еноха. На планете обнаружилась аномальная буря, которая уничтожила множество первопроходцев. Протагонист тоже попал под ее действие, но сумел выжить и даже обрел сверхъестественные силы. Один из предводителей команды, которая осуществила высадку, проигнорировал катаклизм и отдал приказ остальному экипажу прибыть с орбиты на Енох. Главный герой старался этому помешать, но не смог и в результате получил смертельное ранение. Товарищи протагониста отправили его в криосон, из которого он вышел только спустя тридцать лет. После пробуждения игрокам покажут, насколько изменился мир, в котором люди, окруженные аномалией, сражаются за остатки ресурсов.

Главный герой встретился со старыми друзьями и решил встать на их сторону в войне. Его главная задача — обнаружить источник таинственного сигнала, который должен помочь людям пройти сквозь бурю и выбраться из ловушки. Поиски решения проблемы порой добавляют в сюжет интригу, но это, к сожалению, единственная заслуга истории. В целом она скучная, чересчур пафосная и ненатуральная. Персонажи, словно прибыли из дешевых боевиков десятилетней давности со своим наигранно крутым поведением.

Диалоги написаны плохо — они короткие и содержат кучу бахвальства, которое иногда сменяется попытками показать драму. Но и она в игре не работает, так как пластмассовым героям попросту невозможно сопереживать. Бывает, что Outriders пытается разыгрывать забавные ситуации, и тогда пафос воспринимается проще. Однако шутки редко получаются смешными, поэтому на комедийный боевик рассчитывать не стоит.

Сценаристы игры, видимо, не определились, каким должен быть сюжет. Он постоянно меняет свой тон и мечется в разные стороны, словно ищет любой способ достучаться до пользователя. Воспринимать его, как серьезную научно-фантастическую историю, которой повествование пытается казаться, никак не получается. И можно сказать, что для лутер-шутера сюжет отнюдь не главный элемент. Это, действительно так, но его в Outriders много и видно, что на историю делалась ставка, которая не сыграла.

Скопировать — вставить

Проблемы с сюжетом подчеркивает концепция заданий, причем как основных, так и второстепенных. Пользователь получает цель: вызволить заложника, найти предмет, добраться до конкретного места и так далее. Затем он отправляется в долгий поход по локациям, которые представляют собой набор коридоров и арен. Сначала будет одна битва, потом вторая, третья и, возможно, еще несколько. И вот игрок добирается до финала, выполняет поставленную цель и его вознаграждают небольшой заставкой. Конец.

Описанным форматом пользуются почти все миссии в Outriders — никаких интересных и разнообразных ситуаций игра не пытается генерировать. Даже арены далеко не всегда выделяются интересным дизайном. Большинство из них сделаны по шаблону: немного вертикальности, десяток укрытий, пространство для маневра и несколько обходных путей на флангах. После первых десяти часов надежда увидеть необычно оформленные уровни, и хорошо поставленные сражения умирает окончательно. Единственным исключением можно назвать битвы с боссами, которые делятся на несколько этапов и представляют собой любопытные испытания. Но их в Outriders слишком мало, чтобы нивелировать недостатки типовых сражений на не менее стандартных аренах.

Магия в мире будущего

Удручающее разнообразие боев разбавляет их высокая динамика. Игроку понадобится постоянно планировать свои действия, выбирать позицию и решать, какого врага атаковать в конкретный момент. На это повлияла система лечения, но перед рассказом о ней нужно упомянуть про выбор класса персонажа. В Outriders реализовали четыре специализации — пиромант с навыками огня, техномант который орудует разными устройствами и магией земли, трикстер, манипулирующий пространством и временем, а также бронированный «танк» разрушитель.

Каждый из героев обладает девятью активными навыками, которые открываются на определенном уровне, однако использовать в сражениях разрешается только три из них. Способности обычно наносят урон и накладывают эффекты: горение, кровотечение, оглушение и другие. Кроме того, они помечают врага, как цель, с помощью которой можно восстановить запас жизни. И если игрок начнет стрелять по такому противнику, то его здоровье будет расти. Описанной особенностью Outriders на манер DOOM Eternal поощряет агрессивный стиль сражений и подпитывает высокую динамику.

Усилить своего персонажа можно благодаря прокачке. При повышении уровней автоматически растут определенные параметры и выдаются очки умений. Их можно тратить на приобретение бонусов в древе пассивных способностей. Оно делится на три ветки — условные подклассы, которые подчеркивают стиль боя игрока. Однако Outriders позволяет комбинировать умения и не заставляет прокачиваться в рамках исключительно одной классовой специализации.

Посредственная стрельба

Активные навыки отлично дополняют сражения, но их основой все равно выступает стрельба. И вот тут к игре снова возникают вопросы. Арсенал в проекте стандартный: винтовки, автоматы, дробовики, пистолеты, револьверы и пулеметы. В выборе оружия пользователей никто не ограничивает, но не стоит рассчитывать на приятную стрельбу. Разница между пушками обычно сводится к показателям критических повреждений, длительности перезарядки и скорострельности.

Главная проблема здесь заключается в том, что Outriders слабо передает уникальные свойства каждого вида оружия, ведь в игре почти полностью отсутствует отдача. Звуки от стрельбы тоже реализованы довольно посредственно, а персонаж игрока почти никак не реагирует на попадания по нему. Последняя проблема свойственна всем лутер-шутерам, где нужно вести продолжительный огонь по врагам, чтобы их убить. Противники в проекте имеют свои уровни и показатели защиты. Устранить одним выстрелом в голову можно лишь самых слабых недругов, да и то исключительно из снайперской винтовки.

Недруги в Outriders корректно реагируют на попадания и стараются имитировать активность в сражениях. Они не стесняются менять позицию и бросать гранты, хотя иногда могут просто стоять на открытом пространстве, превращаясь в легкую мишень. Жаль только, что их поведение не особо влияет на общее качество стрельбы. От нее в Outriders не удается получить большого удовольствия.

Нужно больше модов

Так как новый проект People Can Fly — это лутер-шутер, то и поискам экипировки в нем отведена важная роль. Главный герой в игре имеет три слота под пушки и пять под одежду. Найденные в Outriders предметы делятся по качеству — от обычного до легендарного — и имеют свой уровень. Он, кстати, обозначает лишь ценность вещи и не накладывает никаких ограничений. Каждая пушка обладает своим показателем огневой мощи, а одежда в совокупности повышает броню, здоровье и аномальную силу (урон от активных навыков).

Многие предметы редкого или более высокого качества имеют дополнительные бонусы — эффективность выкачивания здоровья из помеченных врагов, урон на ближней дистанции и так далее. А еще такие вещи снабжены модификациями, которые добавляют навыкам уникальные эффекты и повышают их силу. Именно на основе модов строятся сборки персонажа на высоких уровнях. Изучаются они с помощью разбора предметов с модификациями у специального NPC. У него же улучшаются другие параметры оружия. Ротации модов позволяют создать уникального персонажа со своим неповторимым подходом к сражениям.

По стопам Cyberpunk 2077

В целом Outriders выглядит приятно за счет красивой стилистики, но нельзя не упомянуть о ее отвратительном техническом состоянии. Проблемы с серверами сначала, вообще, не давали войти в игру. Кроме того, проект страдает от артефактов сглаживания и постоянных падений кадровой частоты. Ему срочно нужны патчи, над которыми People Can Fly наверняка уже трудится. Ну и о саундтреке нельзя не упомянуть. Он быстро выветривается из головы и сделан скорее в качестве фона, так как атмосферу совершенно не подчеркивает.

Резюме

Я советую опробовать Outriders любителям лутер-шутеров, у которых есть подходящая компания друзей. В кооперативе куда интереснее охотиться за экипировкой, пробовать разные сборки и уничтожать сотни противников в однотипных, но динамичных боях. А вот одиночкам проект не подходит, так как геймплей быстро приедается, а сюжет только раздражает.

Оценка УНИАН: 7

Назар Степорук

