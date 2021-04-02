В первые сутки в Steam игру от студии People Can Fly оценило более 111 тысяч человек.

Кооперативный шутер Outriders от студии People Can Fly и издателя Square Enix всего за день после релиза оказался на первой строчке рейтинга лидеров продаж в магазине цифровой дистрибуции Steam.

В первые сутки с момента выхода только в Steam в Outriders играло свыше 111 тысяч человек. Сама же игра доступна еще в Epic Games Store, в сервисах Stadia и Nvidia GeForce NOW, а также на PS5, Xbox Series X и консолях прошлого поколения. Причем подписчики Xbox Game Pass могут играть в Outriders бесплатно.

Желающих сыграть было настолько много, что сервера игры с трудом справлялись, из-за чего пользователи сталкивались с вылетами, зависаниями и другими техническими проблемами.

Трейлер Outriders

Подробно про Outriders

Outriders – это кооперативный ролевой шутер для 1-3 человек, действие которого происходит в фантастическом мире, полном мрака и отчаяния. Играть предстоит за Первопроходца, который на далекой планете занимается поиском источника таинственного сигнала. В игре напряженные перестрелки, а также уникальные герои с целым арсеналом оружия и снаряжения, которое можно усовершенствовать.

У каждого класса персонажей есть несколько веток развития способностей, ориентированных на разные стили игры.

People Can Fly не позиционирует Outriders, как игру-сервис, делая акцент на законченной сюжетной кампании, которую просто можно пройти в команде с другими игроками.

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Автор: Сергей Коршунов