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В Quake 3 теперь можно играть в браузере бесплатно

12:52, 17 марта 2020
Игры
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Кадр из Quake 3 / скриншот

В шутер можно сыграть на сайте quakejs.com. Перед началом игры нужно выбрать количество ботов и установить сложность. Кроме того, можно сыграть в сетевом режиме против других игроков. С точки зрения геймплея – это все тот же бодрый шутер, где нужно подбирать различное оружие, броню и патроны, чтобы уничтожить врагов.

Таким образом авторы сайта хотят продемонстрировать возможности HTML5 – пятой версии стандартизированного языка разметки документов во всемирной паутине.

Напомним, Quake 3 – это шутер от первого лица, который вышел в 1999 году. Игра ориентирована на многопользовательский режим, и не имеет полноценной сюжетной кампании. Однако в Quake 3 есть одиночный режим, где игрок должен пройти семь уровней и уничтожить ботов.

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