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Церемонию BAFTA Games Awards проведут онлайн из-за коронавируса

16:09, 13 марта 2020
Игры
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Церемонию BAFTA Games Awards проведут онлайн / ign.com

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Об этом говорится в пресс-релизе на официальном сайте BAFTA

Церемония должна была состояться 2 апреля в театре Queen Elizabeth Hall. Вместо этого организаторы проведут прямую трансляцию, во время которой объявят всех победителей. 

"Здоровье и благополучие гостей и сотрудников остаются нашими первоочередными задачами", - говорится в заявлении Академии. 

Напомним, в этом году в числе лидеров по количеству номинаций на BAFTA Games Awards оказались Death Stranding и Control - обе игры представлены в 11 категориях. Третье место по числу номинаций занимает Disco Elysium - игра претендует на семь статуэток. 

А Хидео Кодзима получит наивысшую награду Британской академии кино и телевизионных искусств за выдающиеся достижения в области видеоигр BAFTA Academy Fellowship Award.

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