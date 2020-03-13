Церемонию BAFTA Games Awards проведут онлайн из-за коронавируса

Награды раздадут в прямом эфире 2 апреля.

Церемония вручения наград Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA Games Awards пройдет онлайн из-за пандемии коронавируса.

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Об этом говорится в пресс-релизе на официальном сайте BAFTA.

Церемония должна была состояться 2 апреля в театре Queen Elizabeth Hall. Вместо этого организаторы проведут прямую трансляцию, во время которой объявят всех победителей.

"Здоровье и благополучие гостей и сотрудников остаются нашими первоочередными задачами", - говорится в заявлении Академии.

Напомним, в этом году в числе лидеров по количеству номинаций на BAFTA Games Awards оказались Death Stranding и Control - обе игры представлены в 11 категориях. Третье место по числу номинаций занимает Disco Elysium - игра претендует на семь статуэток.

А Хидео Кодзима получит наивысшую награду Британской академии кино и телевизионных искусств за выдающиеся достижения в области видеоигр BAFTA Academy Fellowship Award.

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