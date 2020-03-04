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В Steam началась распродажа лучших японских игр SEGA

13:05, 04 марта 2020
Игры
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В Steam началась распродажа лучших японских игр SEGA / store.steampowered.com

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Товары со скидками до 80% можно приобрести до 10 марта.

УНИАН выбрал самые интересные предложения. 

  • Yakuza Zero - 67 грн.
  • Yakuza Kiwami - 139 грн.
  • Yakuza Kiwami 2 - 269 грн.
  • Набор The Yakuza Bundle - 427 грн.
  • Valkyria Chronicles 4 Complete Edition - 441 грн.
  • Набор Valkyria Chronicles Bundle - 522 грн.
  • Condemned: Criminal Origins - 57 грн.
  • Shenmue I & II - 249 грн.
  • Binary Domain - 45 грн.
  • Tembo the Badass Elephant - 57 грн.

Напомним, 4 марта в PlayStation Store началась распродажа с двойными скидками для подписчиков сервиса PS Plus. Максимальный размер скидки составил 86% от первоначальной стоимости.

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