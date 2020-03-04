В Steam началась распродажа лучших японских игр SEGA

Со скидкой отдают игры серии Yakuza.

В онлайн-магазине Steam стартовала распродажа лучших японских игр компании SEGA.

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Товары со скидками до 80% можно приобрести до 10 марта.

УНИАН выбрал самые интересные предложения.

Yakuza Zero - 67 грн.

Yakuza Kiwami - 139 грн.

Yakuza Kiwami 2 - 269 грн.

Набор The Yakuza Bundle - 427 грн.

Valkyria Chronicles 4 Complete Edition - 441 грн.

Набор Valkyria Chronicles Bundle - 522 грн.

Condemned: Criminal Origins - 57 грн.

Shenmue I & II - 249 грн.

Binary Domain - 45 грн.

Tembo the Badass Elephant - 57 грн.

Напомним, 4 марта в PlayStation Store началась распродажа с двойными скидками для подписчиков сервиса PS Plus. Максимальный размер скидки составил 86% от первоначальной стоимости.

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