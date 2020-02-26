Naughty Dog не исключает возможности создания новой части игры Uncharted

Проданный тираж последней игры серии Uncharted 4: A Thief’s End достиг 16 миллионов копий.

Вице-президент и сценарист студии Naughty Dog Нил Дракманн не исключает возможности создания новой части игры серии Uncharted.

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Об этом Дракманн рассказал в разговоре с актерами Троем Бейкером и Ноланом Нортом (Сэм Дрейк и Нейтан Дрейк в Uncharted).

"Мы выпустили Uncharted 4 и с тех пор не разработали больше ни одной части, но, возможно, когда-нибудь сделаем это. Посмотрим", - сказал Дракманн.

Ранее сообщалось, что по состоянию на осень 2019 года проданный тираж последней игры серии Uncharted 4: A Thief’s End (вышла в 2016) достиг 16 млн, что является самым высоким показателем среди всех эксклюзивов для PS4.

Напомним, Том Холланд, который сыграет Нейтана Дрейка в экранизации серии компьютерных игр Uncharted, поделился новыми подробностями о фильме. В интервью актер рассказал, что картина будет вдохновлена игрой Uncharted 4: A Thief's End.

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