В сети появились подробности и новые геймплейные ролики ремейка игры Resident Evil 3 (видео)

В игре появится легкий уровень сложности.

25 февраля в сети появились превью ремейка игры Resident Evil 3.

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Журналисты многих СМИ заранее прошли отрывок длиной два часа и опубликовали новые геймплейные ролики.

В ремейке город Ракун-Сити стал намного больше и детальнее, чем в оригинальной игре. Нож теперь не ломается, но с его помощью нельзя вырваться из захвата зомби. Главная героиня Джилл Валентайн может уворачиваться от зомби, как и в оригинале, но теперь после удачного действия замедляется время.

Кроме того, в игре появится легкий уровень сложности, на котором у героя будет восстанавливаться здоровье, а врагов станет меньше.

Также Capcom в Twitter подтвердила, что ремейк Resident Evil 3 получит демоверсию.

Релиз игры запланирован на 3 апреля 2020 года.

Напомним, по слухам, местом действия следующей части Resident Evil станет средневековый замок, а противники-зомби будут одеты в рыцарскую броню.

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