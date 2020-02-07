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Действие Resident Evil 8 будет происходить в средневековом замке, а зомби оденутся в рыцарскую броню - СМИ

16:02, 07 февраля 2020
Игры
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Resinent Evil будет продолжением предыдущей части / residentevil7.com

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Об этом сообщил портал dsogaming со ссылкой на авторов Youtube-канала GAMEZ.de.

Игра может выйти через два года, ее события будут происходить в Восточной Европе и станут продолжением Resident Evil 7. Пока неизвестно, будет ли она называться Resident Evil 8 или как-то иначе. Ожидается, что игра станет хоррором с видом от первого лица, однако будет "более активной", чем предыдущая часть. 

Ранее в сети появилась информация о том, что главным героем игры останется протагонист Resident Evil 7 Итан, а в сюжете появится Крис Редфилд.

Напомним, компания Netflix в июне этого года начнет снимать сериал по играм серии Resident Evil.

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