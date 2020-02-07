Действие Resident Evil 8 будет происходить в средневековом замке, а зомби оденутся в рыцарскую броню - СМИ
По слухам, местом действия следующей части Resident Evil станет средневековый замок, а противники-зомби будут одеты в рыцарскую броню.
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Об этом сообщил портал dsogaming со ссылкой на авторов Youtube-канала GAMEZ.de.
Игра может выйти через два года, ее события будут происходить в Восточной Европе и станут продолжением Resident Evil 7. Пока неизвестно, будет ли она называться Resident Evil 8 или как-то иначе. Ожидается, что игра станет хоррором с видом от первого лица, однако будет "более активной", чем предыдущая часть.
Ранее в сети появилась информация о том, что главным героем игры останется протагонист Resident Evil 7 Итан, а в сюжете появится Крис Редфилд.
Напомним, компания Netflix в июне этого года начнет снимать сериал по играм серии Resident Evil.