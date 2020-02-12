PlayStation поздравила с Днем святого Валентина подключив человеческие сердца к консоли (видео)

Японская компания выпустила жуткий ролик ко дню всех влюбленных.

В преддверии Дня святого Валентина компания PlayStation решила по-своему поздравить игроков, выпустив жуткий ролик, в котором к консолям PS4 Pro подключены живые человеческие сердца.

Поздравление PlayStation с Днем святого Валентина

«Почувствуйте больше, чем любовь, в День святого Валентина», - говорится в сообщении компании под видео. В самом же ролике показана команда солдат, которая пробирается в закрытую шахту, где расположен большой склад с сотнями приставок PS4 Pro. Все консоли подключены трубками с синей жидкостью к живым человеческим сердцам. На самих сердцах выгравированы фирменные пиктограммы PlayStation.

Напомним, компания Sony планирует в скором времени презентовать консоль нового поколения PlayStation 5. Ожидается, что это произойдет ближе к концу мероприятия Playstation Experience 2020, которое завершится в Нью-Йорке 16 февраля. Именно так, в конце февраля 2013 года была показана приставка PlayStation 4.