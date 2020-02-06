Вышел новый трейлер Dreams – эксклюзивной игры-песочницы для PlayStation 4

В ролике показали геймплей проекта, созданного в игровом редакторе Dreams.

Студия Media Molecule выпустила новый трейлер игры-песочницы Dreams, которая выйдет эксклюзивно для PlayStation 4.

Геймплей Dreams

В ролике показан геймплей одного из проектов, созданного в редакторе самой игры. Там огромный мультяшный ящер, который как Годзилла крушит город. Однако сама Dreams не об этом.

Что такое Dreams

Dreams – это игра-песочница от студии, создавшей Tearaway и LittleBigPlanet. В игре будет небольшая сюжетная кампания под название Art's Dream. В ней игроки смогут путешествовать по снам и воспоминаниям джазового музыканта Арта. Однако главной особенностью Dreams станет внутриигровой редактор, благодаря которому пользователи сами смогут создавать не просто уровни, а целые игры абсолютно разных жанров – от мультяшных платформеров до гонок и шутеров от первого лица с реалистичной графикой. Создавать и редактировать уровни, модели персонажей и многое другое игроки смогут с помощью геймпада DualShock 4 или контроллера PS Move.

Кроме того, игроки смогут делиться своими уровнями в сети. А также в игре будет мультиплеер, который позволит совместно создавать миры и управлять ими.

Трейлер Dreams

По сути Dreams это игровой движок, на котором пользователи смогут самостоятельно создавать игры. Разработчики начали работать над Dreams еще восемь лет назад, а весной 2019 года игра вышла в ранний доступ. За это время игроки успели оценить возможности игры. Вот некоторые примеры того, что можно делать в игре:

Игроки сделали ремейк Final Fantasy VII в Dreams

А вот космический симулятор, созданный игроками в Dreams

Воссозданный в Dreams хоррор P.T.

Релиз Dreams состоится 14 февраля этого года. В украинском PS Store ее можно будет приобрести за 1049 грн.