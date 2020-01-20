Студия Blizzard присоединилась к борьбе с лесными пожарами в Австралии

Компания будет удваивать пожертвования своих сотрудников в благотворительные фонды.

Студия Blizzard не будет выпускать специальные облики для Overwatch, деньги с продажи которых пойдут на помощь в борьбе с лесными пожарами в Австралии. Вместо этого компания решила удваивать все пожертвования своих сотрудников в благотворительные фонды. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщила представитель студии Кайла Гловер.

Ранее пользователи Overwatch предлагали разработчикам ввести в игру уникальные облики для персонажей, доход от которых можно было бы направить пожарным и волонтерам в Австралии. И в Blizzard положительно восприняли эту идею. Однако, по словам Гловер, в студии признали, что ввести скины в игру будет проблематично.

«В играх скины не планируются, не проектируются, не тестируются и не внедряются так быстро. Но Blizzard действительно начала удваивать пожертвования сотрудников, даже те, что были сделаны до принятия такого решения», - объяснила представительница компании.

Что такое Overwatch

Overwatch – это многопользовательский онлайн-шутер от первого лица, где команды 6 на 6 человек ведут сражения на сложно устроенных картах. В игре существует три класса героев – Танк, Урон и Поддержка, каждый из которых имеет уникальные способности. Всего на данный момент в Overwatch 31 персонаж.