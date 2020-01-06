За наличие в игре танцев и магии авторов Children of Morta вызвали в иранскую полицию нравов

Разработчикам вменяют нарушение моральных норм.

Разработчиков из иранской студии Dead Mage вызвали в полицию нравов из-за нарушения моральных норм в их игре Children of Morta. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщил руководитель студии — Амир Хоссейн Фассихи. Вскоре после этого его страница была удалена из Twitter.

По словам Амира Фассихи, его вызвали в полицию нравов Ирана из-за жалобы на игру Children of Morta. Разработчикам обвиняют в том, что в их игре Children of Morta были нарушены следующие моральные нормы:

Наличие в игре танцев;

Отсутствие хиджабов (широкая одежда, скрывающая фигуру, запястья рук и шею женщины);

Отсутствие упоминаний Бога;

Использование магии для борьбы с демонами;

Демонстрация в игре похорон, которые проводятся не по исламским обычаям.

Что такое Children of Morta

Children of Morta — это action/RPG с элементами rogue-lite. Сюжет игры рассказывает историю семьи Бергсон, которая защищает гору Морта от наступления Скверны. Игра вышла на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

Трейлер Children of Morta

По словам разработчиков, дело будет рассматриваться в суде. Если их признают виновными, то согласно закону об исламских уголовных наказаниях, который действует в Иране, за нарушение моральных норм в медиа им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех месяцев до года и штрафа, либо же до 74 ударов плетью.